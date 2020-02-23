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В Госдуме оценили слова Трампа о «примирении» России и Украины

Россия никогда не ссорилась с Украиной и всегда считала ее братской страной. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя слова президента США Дональда Трампа о необходимости «примирения» двух стран, передает RT.

«Мы не подвергали оскорблениям ее народ и культуру, мы всегда говорили, что наши страны братские», — сказал Бальбек. Он также выразил надежду, что позицию Трампа не будут жестко критиковать на Западе, «а с вниманием прислушаются и дадут возможность нашим двум странам самим наладить процесс потепления, без вмешательства извне».

Трамп выступил за «примирение» Украины и России
Политика

Депутат Дмитрий Новиков в свою очередь выразил мнение, что президенту США необходимо ставить под сомнения некоторые устоявшиеся позиции Вашингтона. «Он на первый взгляд делает заявления, которые кажутся весьма противоречивыми, но их противоречивость связана только с одним: иногда они идут в русле общепринятой американской внешней политики, а иногда вразрез с этой политикой», — пояснил Новиков в разговоре с «РИА Новости».

Ранее Трамп заявил, что России и Украине необходимо «помириться», так как улучшение двусторонних отношений между странами принесло бы пользу всему мировому сообществу.

Теги: Госдума, Дональд Трамп, Украина
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