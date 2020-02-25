Дипломаты заявили об отсутствии заболевших коронавирусом россиян в Италии
У находящихся в Италии российских граждан не выявили заражения коронавирусом. Об этом в Twitter сообщило российское посольство в Риме.
«Случаев инфицирования граждан России, находящихся в Италии, не зафиксировано», — говорится в сообщении.
В посольстве пояснили, что в диппредставительство россияне по данному вопросу не обращались.
В то же время россиянам, находящимся в Италии, рекомендовали в случае обнаружения симптомов коронавируса незамедлительно обратиться в итальянские экстренные службы для проведения диагностики.