Дипломаты заявили об отсутствии заболевших коронавирусом россиян в Италии

Фото: Piaggesi / Fotogramma / Ropi / Global Look Press

У находящихся в Италии российских граждан не выявили заражения коронавирусом. Об этом в Twitter сообщило российское посольство в Риме.

«Случаев инфицирования граждан России, находящихся в Италии, не зафиксировано», — говорится в сообщении.

В посольстве пояснили, что в диппредставительство россияне по данному вопросу не обращались.

В то же время россиянам, находящимся в Италии, рекомендовали в случае обнаружения симптомов коронавируса незамедлительно обратиться в итальянские экстренные службы для проведения диагностики.