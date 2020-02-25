Поправки в Конституцию не рассмотрят без поддержки двух третей регионов

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Процедура рассмотрения закона о поправках в Конституцию может быть прекращена, если ее одобрят менее двух третей региональных парламентов. Об этом говорится в сообщении Совета Федерации, опубликованном на его сайте.

«В случае, если указанный закон не получит одобрения законодательных (представительных) органов государственной власти не менее чем двух третей субъектов РФ, процедура рассмотрения этого закона прекращается», — сказано в сообщении. Уточняется, что ответственным за рассмотрение проекта закона является комитет Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству, а другие комитеты являются соисполнителями.

Поправки в Конституцию анонсировал президент России Владимир Путин 15 января во время послания Федеральному собранию. Проект закона об изменении Конституции президент внес в Госдуму 20 января. Спустя три дня нижняя палата парламента единогласно одобрила документ в первом чтении. Срок принятия поправок к законопроекту был продлен до 2 марта. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, второе чтение документа может состояться 10 марта.