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Поправки в Конституцию ,  
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Почти две трети россиян заявили о готовности голосовать по Конституции

Фото: АГН «Москва»

В голосовании по поправкам в Конституцию готовы участвовать 66% опрошенных россиян, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Из них на вопрос о возможном участии 41% опрошенных ответили «да, приму», еще 25% — «скорее да». При этом чаще всего о своих планах посетить избирательные участки заявляли россияне в возрасте 45–59 лет и старше 60 лет — 70 и 73% соответственно.

Число тех, кто знает о предстоящем голосовании по изменениям в Конституцию, постепенно увеличивается: к 20 февраля по сравнению с почти месяцем ранее доля тех, кто слышал о нем, выросла с 72 до 79%.

В телефонном опросе, проведенном 20 февраля, участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

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Как сообщали источники РБК, общероссийское голосование по конституционным поправкам могут провести в будний день, который объявят выходным, а в качестве основной даты в Кремле рассматривают 22 апреля. Помимо этого, на рабочих местах также откроют участки для голосования, записаться на которые можно будет через систему «мобильный избиратель», сообщали в ЦИК.

О предстоящем внесении поправок в основной закон президент Владимир Путин сообщил в своем послании Федеральному собранию. В частности, он предложил закрепить в Конституции роль и статус Государственного совета, дать Госдуме право утверждать кандидатуры главы правительства, вице-премьеров и министров, а также закрепить индексацию пенсий и размер МРОТ не ниже прожиточного минимума.

Теги: поправки в Конституцию, голосование, опрос
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