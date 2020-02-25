Почти две трети россиян заявили о готовности голосовать по Конституции

Фото: АГН «Москва»

В голосовании по поправкам в Конституцию готовы участвовать 66% опрошенных россиян, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Из них на вопрос о возможном участии 41% опрошенных ответили «да, приму», еще 25% — «скорее да». При этом чаще всего о своих планах посетить избирательные участки заявляли россияне в возрасте 45–59 лет и старше 60 лет — 70 и 73% соответственно.

Число тех, кто знает о предстоящем голосовании по изменениям в Конституцию, постепенно увеличивается: к 20 февраля по сравнению с почти месяцем ранее доля тех, кто слышал о нем, выросла с 72 до 79%.