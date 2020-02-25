Рабочая группа заявила об отсутствии планов менять преамбулу Конституции

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Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию приняла решение оставить ее преамбулу без изменений. Об этом журналистам заявил сопредседатель группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передает корреспондент РБК.

«На данный момент мы преамбулу не трогаем, считаем, что пока можем без этого совершенно спокойно обойтись», — отметил он.

По его словам, рабочая группа в настоящий момент изучает поправки, влияющие на права россиян.

Ранее Крашенинников заявил, что, по его мнению, преамбула к Конституции должна остаться без изменений. Тем не менее в начале 2020 года он не исключал внесение поправок в данную часть основного закона.