В рабочей группе анонсировали встречу с Путиным по поправкам 26 февраля

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Встреча с президентом Владимиром Путиным по поправкам в Конституцию запланирована на 26 февраля. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы по изменениям в основной документ Павел Крашенинников, передает корреспондент РБК.

«Мы, конечно, готовимся к завтрашней встрече с президентом России, надеемся, что она пройдет», — сказал Крашенинников.

По его словам, рабочая группа уже вышла на «финишную прямую» по подготовке документа с предложенными поправками.

О предстоящих изменениях в Конституцию президент Владимир Путин сообщил в своем послании Федеральному собранию в январе. Он в том числе предложил закрепить в основном законе роль и статус Госсовета, наделить Госдуму правом утверждать главу правительства, вице-премьеров и министров, а также закрепить в нем индексацию пенсий и размер МРОТ не ниже прожиточного минимума.