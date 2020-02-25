В Красноярске мужчина выбросил из окна укусившую его собаку

В Красноярске мужчина выбросил из окна пятого этажа той-терьера, сообщили в полиции, передает «РИА Новости».

По словам мужчины, собака укусила его, пока он спал.

Как сообщили в полиции, той-терьер принадлежит матери мужчины, которая после случившегося отвезла питомца к ветеринарам. После того как они выдадут заключение о состоянии собаки, в рамках проводящейся полицией проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее видеозапись инцидента появилась в соцсетях. На кадрах, опубликованных группой «ЧП Красноярск» во «ВКонтакте», видно, как во время падения собака ударилась об забор и упала в снег, после чего через некоторое время встала и, прихрамывая, побежала.