СК завел дело на кировского депутата по подозрению в убийстве собак

СК завел дело на кировского депутата по подозрению в убийстве собак

Следователи в Кировской области завели уголовное дело в отношении местного депутата законодательного собрания, подозреваемого в убийстве двух собак. Об этом сообщается на сайте регионального отделения Следственного комитета России.

Дело завели по ч. 2 ст. 245 Уголовного кодекса (жестокое обращение с животными) и ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение чужого имущества).

По версии следствия, инцидент произошел 29 декабря 2019 года в Зуевском районе. Увидев двух собак, принадлежащих местному жителю, подозреваемый застрелил животных из ружья из хулиганских побуждений.

По данному факту сотрудниками полиции была проведена проверка. Установлено, что подозреваемым является действующим депутат Законодательного собрания Кировской области шестого созыва. Материалы проверки передали в следственные органы. По их результатам было принято решение о возбуждении уголовного дела.

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