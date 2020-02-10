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В Приморье возбудили дело после жалоб на «концлагерь для животных»

В Приморской крае завели уголовное дело о жестоком обращении с животными после проверки сообщений о местном жителе, подозреваемом в убийстве собак, сообщается на сайте регионального управления МВД.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 245 УК (жестокое обращение с животными), максимальное наказание по которой составляет три года лишения свободы.

Частное домовладение на ул. Солнечная в городе Артеме сотрудники МВД проверили после опубликованной на сайте change.org петиции. Ее авторы обратились к прокурору края Николаю Пилипчуку с просьбой закрыть «концлагерь для животных». К петиции они прикрепили кадры, на которых во дворе сняты исхудавшие собаки, лужи крови, мясо, клетки и множество цепей, веревок и ошейников. Петицию поддержали более 6,6 тыс. человек.

Теги: жестокое обращение с животными, Приморский край, уголовное дело
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