Мацуев перенес свои концерты в Болонье и Риме из-за вспышки коронавируса

Денис Мацуев (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Российский пианист Денис Мацуев перенес свои концерты в Италии из-за эпидемии китайского коронавируса 2019-nCoV. Об этом он сообщил на своей странице Facebook.

По его словам, перенесены концерты в Болонье и Риме. Музыкант и организаторы были обеспокоены ситуацией с заболеванием, поэтому приняли решение не проводить мероприятия в феврале.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что мы их не отменяем, а переносим. О дате я обязательно сообщу отдельно», — успокоил своих поклонников Мацуев.

Он пожелал всем заболевшим коронавирусом скорейшего выздоровления. «В качестве самого действенного средства повышения иммунитета и настроения слушайте классическую музыку», — резюмировал пианист.