Власти Эстонии отказались ратифицировать договор о границе с Россией

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что ратификация договора вывела бы страну на «исключительно опасный путь». Ранее Пыллуаас заявлял, что Россия аннексировала 5% территории Эстонии

Пункт пропуска на границе России и Эстонии (Фото: Сергей Степанов/РИА Новости)

Руководство составляющих правящую в Эстонии коалицию партий («Отечество», Центристская партия Эстонии и Консервативная народная партия Эстонии) не намерено давать ход ратификации договора о границе с Россией. Об этом заявил спикер парламента Эстонии (Рийгикогу) Хенн Пыллуаас, представляющий консерваторов.

«Позиция коалиции состоит в том, что мы не будем продвигаться с ратификацией пограничного договора», — заявил спикер в интервью агентству ERR.

По словам Пыллуааса, подписанный в 2014 году договор о российско-эстонской границе не будет ратифицирован, даже если это сделает российская Госдума (закон о ратификации договора был внесен в Госдуму в 2015 году, однако до сих пор не рассмотрен даже в первом чтении).

«Несомненно, нам не следует его ратифицировать», — сказал Пыллуаас, отметив, что заключение нового договора о границе приведет к аннулированию положений подписанного в 1920 году Тартуского мирного договора, по которому ряд территории нынешней России был закреплен за независимой Эстонией. «Это будет иметь огромные юридические последствия. Во-первых, мы аннулируем Тартуский мирный договор. В связи с этим аннулируется и наша правопреемственность, что означает автоматическое изменение состава наших граждан и т.д. Это исключительно опасный путь», — уверен спикер парламента Эстонии.

Ранее Пыллуаас заявлял, что Россия аннексировала около 5% эстонских земель и должна их вернуть. МИД России называл такие требованиями «провокационными и абсурдными».