Президент Польши отказался считать Россию заслуживающей доверия

Польский президент Анджей Дуда считает Россию агрессором в отношении Украины. Об этом он заявил в интервью польскому еженедельнику Sieci.

Говоря о российско-польских отношениях, Дуда отметил, что Москва до сих пор «проводит очень агрессивную политику».

«Россия является агрессором на Украине. Она не остановилась, она по-прежнему оккупирует Крым и районы вокруг Донецка и Луганска. Она поддерживает так называемых сепаратистов, а также агрессивна по отношению к другим странам», — заявил президент.

Дуда отметил, что Россия демонстрирует силу, нарушая воздушное пространство. Все это, по его мнению, говорит о том, что Россия не заслуживает доверия.