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Политика ,  
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Президент Польши отказался считать Россию заслуживающей доверия

Польский президент Анджей Дуда считает Россию агрессором в отношении Украины. Об этом он заявил в интервью польскому еженедельнику Sieci.

Говоря о российско-польских отношениях, Дуда отметил, что Москва до сих пор «проводит очень агрессивную политику».

«Россия является агрессором на Украине. Она не остановилась, она по-прежнему оккупирует Крым и районы вокруг Донецка и Луганска. Она поддерживает так называемых сепаратистов, а также агрессивна по отношению к другим странам», — заявил президент.

Дуда отметил, что Россия демонстрирует силу, нарушая воздушное пространство. Все это, по его мнению, говорит о том, что Россия не заслуживает доверия.

Посол России в Польше — РБК: «У нас самые плохие отношения после войны»
Политика

Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на 56-й Мюнхенской конференции заявил, что Россия несет серьезную угрозу Евросоюзу. «Россия — серьезный игрок, действующий в ущерб интересам Запада, в ущерб демократии. Поэтому Европа и Евросоюз должны объединиться здесь с другими странами, в первую очередь с США», — сказал Чапутович.

По мнению российского посла в Польше Сергея Андреева, сейчас у Москвы и Варшавы самые худшие отношения со времен Второй мировой войны.

Андреев считает, что кризис в политических взаимоотношениях двух стран наступил в 2014 году из-за постоянных попыток Польши «задним числом переиграть историю» и подогнать толкование тех или иных исторических событий под требования политической конъюнктуры.

Посол заявил, что после того как в польской риторике начались сравнения СССР с гитлеровской Германией, Москва начала «называть вещи своими именами».

Президент Владимир Путин в декабре 2019 года заявил, что посол Польши в Германии в 1935–1939 годах Юзефе Липски был «свиньей антисемитской», так как полностью поддерживал соответствующие настроения немецких властей.

Россия отрицает участие в конфликте на востоке Украины и настаивает, что Крым стал российской территорией в результате референдума. С этим не согласны США, а также страны Европы.

Теги: Анджей Дуда, Украина, Россия
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