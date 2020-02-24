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Социологи зафиксировали падение рейтинга Зеленского почти на треть

Владимир Зеленский (Фото: Serg Glovny / Global Look Press)

Рейтинг украинского президента Владимира Зеленского с сентября 2019 по февраль 2020 года снизился практически на одну треть. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Центра имени Разумкова.

Осенью прошлого года 54,5% респондентов считали, что действия Зеленского в первую очередь направлены на защиту общенациональных интересов. В феврале 2020-го доля людей с таким мнением сократилась до 37%.

Эксперты аналитического центра отмечают также, что в сентябре лишь 24,5% опрошенных думали, что президент защищает свои интересы и интересы своего окружения. Сейчас доля граждан с таким мнением выросла до 41%.

В целом президенту Украины доверяют 51,5% опрошенных, совсем не доверяют или скорее не доверяют — 40,6%.

Деятельность фракции партии Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде положительно оценивают 34% опрошенных, а отрицательно — 47%. Полгода назад доля первых составляла 50%, а вторых — 11%.

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Аналитики в целом отмечают ухудшение реакций на все парламентские партии. Деятельность «Европейской солидарности» Петра Порошенко негативно оценивают 70% респондентов (в сентябре 2019 года — 58,5%), «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, Юрия Бойко и Вадима Рабиновича — 65% (54% в 2019 году).

Исследуя электоральные предпочтения украинцев, Центр Разумкова считает, что сейчас за партию «Слуга народа» отдали бы свои голоса 36% граждан. «Оппозиционная платформа — За жизнь» набрала бы 15% голосов, а «Европейская солидарность» — 13%. За полгода электоральная привлекательность президентской партии снизилась на 9% — в сентябре 2019 года за нее готовы были проголосовать 45% украинцев.

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Опрос проводился с 13 по 17 февраля во всех регионах Украины среди 2018 граждан старше 18 лет.

В феврале на съезде партии «Слуга народа» ее глава, депутат Александр Корниенко, заявил о смене идеологии. Теперь идеологией политического объединения стал «украинский центризм».

Теги: Украина, Владимир Зеленский, рейтинг, опрос
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