Социологи зафиксировали падение рейтинга Зеленского почти на треть

Владимир Зеленский (Фото: Serg Glovny / Global Look Press)

Рейтинг украинского президента Владимира Зеленского с сентября 2019 по февраль 2020 года снизился практически на одну треть. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Центра имени Разумкова.

Осенью прошлого года 54,5% респондентов считали, что действия Зеленского в первую очередь направлены на защиту общенациональных интересов. В феврале 2020-го доля людей с таким мнением сократилась до 37%.

Эксперты аналитического центра отмечают также, что в сентябре лишь 24,5% опрошенных думали, что президент защищает свои интересы и интересы своего окружения. Сейчас доля граждан с таким мнением выросла до 41%.

В целом президенту Украины доверяют 51,5% опрошенных, совсем не доверяют или скорее не доверяют — 40,6%.

Деятельность фракции партии Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде положительно оценивают 34% опрошенных, а отрицательно — 47%. Полгода назад доля первых составляла 50%, а вторых — 11%.