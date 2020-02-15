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Политика ,  
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Глава партии Зеленского заявил о переходе к идеологии «третьего пути»

На съезде «Слуги народа» было принято решение сменить идеологию партии на «украинский центризм». Глава фракции пояснил, что это центризм, который отрицает политические крайности и радикализм
Александр Корниенко (Фото: Zuma \ TASS)

Глава «Слуги народа» и народный депутат Александр Корниенко, выступая на внеочередном съезде, заявил, что отныне идеологией пропрезидентской политической партии является «украинский центризм». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы центристы, но это не тот центризм, к которому все привыкли за время независимости Украины: когда ты не знаешь, кто ты, и говоришь, что ты центрист», — сказал он.

По его словам, делегаты одобрили решение закрепить идеологию партии в качестве понятия «украинский центризм». «Это центризм, который отрицает политические крайности и радикализм, но это креативный центризм, это «украинский центризм», — пояснил он, добавив, что руководство партии предлагает закрепить это понятие на уровне устава и произвести некоторые действия для того, чтобы ввести этот термин в современное политологическое пространство.

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Как отметил Корниенко, ни одна из идеологий прошлого, среди которых он упомянул социализм, национализм и коммунизм, не принесли украинскому народу желаемого, а лишь доставили ему боль и страдания. Именно поэтому, как указал лидер партии, ее руководство избрало «третий путь».

В ходе выступления Корниенко признал, что власть проводит реформы медленно. «Мы обещали завершение эпохи лжи. Мы сделали очень много на центральном уровне. Но изменения продвигаются не так быстро», — отметил он (цитата по «Левому берегу»). По его словам, сейчас у граждан Украины накопилось много вопросов, а один из вариантов ответа на них — участие в местных выборах.

«Слуга народа» — крупнейшая парламентская партия Украины. На прошлогодних выборах она получила наибольшую поддержку, сформировав в Верховной раде большинство. Успех партии связан с успехом Владимира Зеленского в 2019 году.

Автор: Михаил Юшков
Теги: партия, Владимир Зеленский, идеология
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