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Глава фракции «Слуга народа» заявил о хронической усталости Зеленского

За время исполнения своих президентских обязанностей глава Украины Владимир Зеленский стал жестче, и у него появилась хроническая усталость. Об этом заявил глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия в интервью «Страна.ua».

«Он становится жестче. У него хроническая усталость. Я просто надеюсь, что он не разочаруется в своей команде», — сказал Арахамия, отвечая на вопрос, как поменялся Зеленский с момента выборов.

Глава офиса президента заявил об «измученном» Зеленском
Политика

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. В ноябре он сообщил, что профессия президента очень сложная и «забирает все силы, время и иногда желание». По словам Зеленского, в конце рабочего дня он превращается в «организм», который не хочет ни о чем думать и ничего делать, а также не понимает, что говорит семья.

Кроме того, экс-глава офиса украинского президента Андрей Богдан ранее говорил, что Зеленский устал от негатива, который выливается на него и его команду в СМИ. По словам Богдана, украинский президент «очень болезненно» это воспринимает.

Теги: Владимир Зеленский, усталость, Украина
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