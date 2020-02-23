В Италии от нового коронавируса умер третий человек

Фото: Luca Bruno / AP

В Италии от новой коронавирусной инфекции, распространившейся из китайского Уханя, умер третий человек, сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на власти. Ранее было известно о двух жертвах заболевания.

По данным издания, скончалась пожилая женщина из города Крема в северной Италии. Она также страдала онкологическим заболеванием, уточняет газета.

Ранее было известно о двух погибших в Италии от коронавируса: первыми жертвами заболевания в Ломбардии и Венеции стали пожилые мужчина и женщина.

За последние трое суток, с 21 февраля, число заразившихся новым коронавирусом в Италии подскочило до 152 человек, согласно данным SCMP. Из-за угрозы распространения инфекции в регионах, в которых были зарегистрированы случаи заболевания, ввели временный запрет на въезд и выезд и приостановили занятия в школах. Кроме того, в стране отменили массовые мероприятия, в том числе спортивные матчи, и раньше срока завершили Венецианский карнавал.