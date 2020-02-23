Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 64,3 (+0,56) Quote, 21 фев, 13:00
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 69,42 (+0,65) Quote, 21 фев, 13:00
В Италии от нового коронавируса умер третий человек Общество, 22:21 Тренер биатлониста Логинова опроверг слова Губерниева об уголовном деле Спорт, 22:09 Армия Израиля заявила о перехвате 13 из 21 запущенной из Газы ракет Политика, 21:41 «Динамо» по буллитам обыграло «Спартак» в московском хоккейном дерби Спорт, 21:06 Депутат Рады поздравил мужчин с отмененным на Украине 23 февраля Общество, 21:05 В Киеве протестующие в костюмах химзащиты потребовали отставки Авакова Политика, 20:49 Создателя «Красной кнопки» задержали по подозрению в покупке экстази Общество, 20:30 Трамп выступил за «примирение» Украины и России Политика, 20:26 Губерниев сообщил об уголовном деле против биатлониста Логинова в Италии Спорт, 20:16 Замглавы таможни Шереметьево арестовали по делу о взятке Общество, 20:07 Трамп обвинил конгрессмена в «сливе» данных о поддержке Сандерса Кремлем Политика, 19:57 Минобороны России сообщило о зашедшем в Черное море эсминце ВМС США Политика, 19:24 Большунов порвал на себе стартовую майку после поражения на «Ски Туре» Спорт, 19:19 СМИ ответили на сообщения об остановивших турецкую колонну ВКС России Политика, 19:09
Вирус из Китая ,  
0 

В Италии от нового коронавируса умер третий человек

Фото: Luca Bruno / AP

В Италии от новой коронавирусной инфекции, распространившейся из китайского Уханя, умер третий человек, сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на власти. Ранее было известно о двух жертвах заболевания.

По данным издания, скончалась пожилая женщина из города Крема в северной Италии. Она также страдала онкологическим заболеванием, уточняет газета.

Ранее было известно о двух погибших в Италии от коронавируса: первыми жертвами заболевания в Ломбардии и Венеции стали пожилые мужчина и женщина.

За последние трое суток, с 21 февраля, число заразившихся новым коронавирусом в Италии подскочило до 152 человек, согласно данным SCMP. Из-за угрозы распространения инфекции в регионах, в которых были зарегистрированы случаи заболевания, ввели временный запрет на въезд и выезд и приостановили занятия в школах. Кроме того, в стране отменили массовые мероприятия, в том числе спортивные матчи, и раньше срока завершили Венецианский карнавал.

Италия из-за коронавируса отменила последние дни Венецианского карнавала
Общество

Новый коронавирус распространяется по КНР и миру с конца прошлого года, когда в китайском городе произошла первая вспышка заболевания. Случаи заболевания уже выявили в Германии, Франции, США, Австралии, Южной Корее и Японии.

От осложнений, вызванных коронавирусом, по последним данным SCMP, погибли 2467 человек и более 78,9 тыс. заразились. Из них в материковом Китае инфицированы 76,9 тыс., а жертвами заболевания стали 2442 человека.

Теги: Италия, коронавирус
Материалы по теме
Оказавшуюся очагом коронавируса секту в Южной Корее потребовали закрыть
Общество
На Украине эвакуированной из-за коронавируса иностранке вызвали скорую
Общество
В Италии за три дня число зараженных коронавирусом выросло до 79 человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter