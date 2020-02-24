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Австрия разрешила проезд поездов из Италии после проверки на коронавирус

Итальянские врачи выяснили, что высокая температура у двух пассажиров с высокой температурой не связана с вирусом из Китая
Фото: rubra / AP

Австрийские власти разрешили проезд поездов через границу с Италией после недолгого перерыва, связанного с тем, что ряд пассажиров подозревали в заражении коронавирусом, сообщает Oe24.at.

По данным издания, два поезда, в которых находилось около 500 пассажиров, пропустили через Бреннерский перевал после проведенной проверки. Выяснилось, что два человека, у которых при проверке была выявлена высокая температура, не больны коронавирусом. Согласие Вены было получено после того, как пассажиров проверили итальянские врачи.

Отсутствие больных коронавирусом в эфире телеканала ORF 2 подтвердил министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер. По его словам, ужесточение пограничного контроля и перекрытие железнодорожного сообщения сейчас не является острой необходимостью. При этом он отметил, что власти страны обеспокоены ситуацией в соседней стране ЕС и намерены обсуждать ее на уровне правительственной экспертной группы.

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Ранее власти Австрии заблокировали один из поездов на границе с Италией из-за того, что у двух человек заподозрили коронавирус. Вслед за этим власти заявили о прекращении железнодорожного сообщения с соседней страной. Утверждалось, что под ограничение попал и поезд Ницца – Москва, следовавший через этот пограничный пункт.

По данным SCMP в результате вспышки коронавируса в Италии (в основном в провинциях Ломбардия и Венето) заболели 152 человека. Три пациента умерли.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Австрия, коронавирус
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