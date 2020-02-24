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Общество ,  
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Ассанж приехал в лондонский суд на слушания об экстрадиции в США

Джулиан Ассанж  после слушания 13 января 2020 г. (Фото: Dominic Lipinski / ТАСС)

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж прибыл в Королевский суд Вулиджа в Лондоне на первый день слушаний дела о его экстрадиции в США. Об этом сообщает Sky News. 48-летний Ассанж одет в сине-серый костюм и чисто выбрит. В зале суда присутствуют несколько его сторонников и отец Джон Шиптон, передает телеканал.

На улице перед зданием вулиджского суда собрались около ста человек, требующих немедленно освободить Ассанжа. Некоторые из участников акции скрывали свои лица масками.

В течение ближайшей недели судья будет заслушивать аргументы сторон. Затем в разбирательствах запланирован перерыв до 18 мая.

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Английская полиция задержала Ассанжа в апреле 2019 года после того, как президент Эквадора Ленин Морено лишил Ассанжа права на убежище. До этого он укрывался на протяжении шести лет на территории посольства Эквадора в Лондоне.

Его экстрадиции добиваются Соединенные Штаты, которые обвиняют Ассанжа в публикации секретных документов, сговоре с бывшим военным аналитиком разведки США. Там ему грозит до 175 лет тюрьмы. Выдачи Ассанжа требовала Швеция, обвинявшая его в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Однако в ноябре уголовное дело прекратили из-за слабых доказательств вины.

Теги: Джулиан Ассанж, суд, Лондон
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