Ассанж приехал в лондонский суд на слушания об экстрадиции в США

Джулиан Ассанж после слушания 13 января 2020 г. (Фото: Dominic Lipinski / ТАСС)

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж прибыл в Королевский суд Вулиджа в Лондоне на первый день слушаний дела о его экстрадиции в США. Об этом сообщает Sky News. 48-летний Ассанж одет в сине-серый костюм и чисто выбрит. В зале суда присутствуют несколько его сторонников и отец Джон Шиптон, передает телеканал.

На улице перед зданием вулиджского суда собрались около ста человек, требующих немедленно освободить Ассанжа. Некоторые из участников акции скрывали свои лица масками.

В течение ближайшей недели судья будет заслушивать аргументы сторон. Затем в разбирательствах запланирован перерыв до 18 мая.

Английская полиция задержала Ассанжа в апреле 2019 года после того, как президент Эквадора Ленин Морено лишил Ассанжа права на убежище. До этого он укрывался на протяжении шести лет на территории посольства Эквадора в Лондоне.