Белый дом опроверг заявление о возможном помиловании Трампом Ассанжа

Адвокат основателя Wikileaks утверждал, что Белый дом предлагал Ассанжу сделку, включавшую в себя доказательства непричастности России к взлому сервером комитета Демократической партии

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

В Белом доме не подтвердили слова адвоката Джулиана Ассанжа о том, что президент США Дональд Трамп обещал помиловать основателя Wikileaks в случае его заявления о том, что Россия не имела никакого отношения к взлому сервера комитета Демократической партии.

Как сообщает Guardian, защитник Ассанжа Эдвард Фитцжеральд в лондонском суде заявил, что подобное предложение от Трампа основателю Wikileaks передал бывший конгрессмен Дана Рорабахер в августе 2017 года.

Официальный представитель Белого дома Стефани Гришем заявление Фитцжеральда опровергла. «Президент Трамп едва знаком с Рорабахер. Он никогда ни с кем не общался на эту тему. Все это фальсификация и абсолютная ложь», - добавила она. Гришем предположила, что источником данной информации являются представители Демократической партии.

Между тем Guardian указывает, что в апреле 2017 года Трамп встречался с Рорабахер. Спустя три месяца Рорабахер рассказывал The Wall Street Journal, что обсуждал с главой президентской администрации Джоном Келли возможную сделку по Ассанжу. Она предусматривала передачу американским властям электронных носителей с информацией, из которой следовало, что компрометирующие Хиллари Клинтон документы были украдены без участия России. В обмен основатель Wikileaks мог рассчитывать на помилование «или что-то в этом роде».

WSJ, однако указывала, что в 2017 году не было свидетельств того, что именно Трамп был инициатором сделки.

Guardian указывает, что Рорабахер, который представлял в Палате представителей штат Калифорния в 1989-2019 годах, не раз заявлял о том, что поддерживает позицию российского руководства по внешнеполитическим вопросам. Например, он заявлял о том, что именно Грузия стала инициатором военного конфликта в 2008 году, а в 2014 году согласился с результатами референдума в Крыму о присоединении к России.

Лондонский суд рассматривает дело об экстрадиции Ассанжа в США. Там его обвиняют в публикации имен секретных источников и сговоре с информатором, бывшим военным аналитиком разведки США Брэдли Мэннингом. В мае Минюст США обнародовал уголовное обвинение, в соответствии с которым Ассанжу грозит до 175 лет лишения свободы.