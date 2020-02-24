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В США объяснили заход американского эсминца в Черное море

Эсминец ВМС США USS Ross зашел в Черное море в рамках операции по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности. Об этом сообщается на сайте ВМС США.

«Ракетный эсминец класса Arleigh Burke класса USS Ross (DDG 71) начал свой международный транзит в Черное море, чтобы провести операции по обеспечению безопасности на море и укрепить региональную стабильность», — говорится в заявлении.

Также присутствие эсминца призвано усилить взаимодействие между союзниками по НАТО и продемонстрировать коллективную готовность обеспечить безопасность в черноморском регионе в рамках операции «Атлантическая решимость».

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Американский эсминец с управляемым ракетным оружием зашел в Черное море вечером 23 февраля. Его взяли на контроль силы Черноморского флота.

Эсминец ВМС США Ross также заходил в Черное море 15 декабря прошлого года. Тогда его взял на сопровождение малый ракетный корабль Черноморского флота «Вышний Волочек». В октябре американский эсминец USS Porter зашел в акваторию Черного моря в рамках плановой операции, призванной продемонстрировать приверженность Вашингтона свободе судоходства союзникам по НАТО и партнерам.

Теги: США, эсминец ВМС США, Черное море
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