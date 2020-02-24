В США объяснили заход американского эсминца в Черное море

Эсминец ВМС США USS Ross зашел в Черное море в рамках операции по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности. Об этом сообщается на сайте ВМС США.

«Ракетный эсминец класса Arleigh Burke класса USS Ross (DDG 71) начал свой международный транзит в Черное море, чтобы провести операции по обеспечению безопасности на море и укрепить региональную стабильность», — говорится в заявлении.

Также присутствие эсминца призвано усилить взаимодействие между союзниками по НАТО и продемонстрировать коллективную готовность обеспечить безопасность в черноморском регионе в рамках операции «Атлантическая решимость».

Американский эсминец с управляемым ракетным оружием зашел в Черное море вечером 23 февраля. Его взяли на контроль силы Черноморского флота.