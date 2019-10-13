В США сообщили о цели захода американского эсминца в Черное море

В США сообщили о цели захода американского эсминца в Черное море

Заход эсминца ВМС США USS Porter в Черное море — это плановая операция, призванная продемонстрировать приверженность Вашингтона свободе судоходства, союзникам по НАТО и партнерам в Черном море. Об этом сообщила командующая шестым флотом США вице-адмирал Лиза Франкетти, передает ежедневная газета американского Минобороны Stars and Stripes.

По словам Франкетти, это уже седьмой заход американского эсминца в Черное море за текущий год.

Ранее в Национальном центре управления обороной сообщили о заходе американского военного корабля USS Porter в южную часть акватории Черного моря, после чего российские военные взяли эсминец на контроль. Действия USS Porter контролирует фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен», а также малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево».

Ранее этот же эсминец заходил в Черное море в августе текущего года. Тогда его взял на сопровождение сторожевой корабль Черноморского флота «Сметливый».