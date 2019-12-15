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В Черное море вошел эсминец ВМС США

В акваторию Черного моря вошел американский эсминец Ross, его взял на сопровождение малый ракетный корабль Черноморского флота России «Вышний Волочек», говорится в поступившем в РБК сообщении Национального центра управления обороной России.

В сообщении указывается, что ракетный эсминец Ross Военно-морских сил США вошел в юго-западную часть акватории Черного моря 15 декабря. Сопровождение корабля и контроль над его действиями начал осуществлять малый ракетный корабль Черноморского флота «Вышний Волочек».


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Корабли ВМС США периодически заходят в Черное море. Последний раз это произошло в октябре текущего года. Тогда в акваторию водоема зашел американский эсминец USS Porter. В ВМС США назвали заход корабля «плановой операцией», которая должна показать приверженность Вашингтона свободе судоходства союзникам по НАТО и партнерам в Черном море. Там отметили, что октябрьский заход стал седьмым за 2019 год.

Теги: Черное море, ВМС США, эсминец
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