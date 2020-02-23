В Японии умер третий пассажир лайнера Diamond Princess

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В Японии скончался третий пассажир круизного лайнера Diamond Princess, на котором распространился новый коронавирус, сообщил телеканал NHK со ссылкой на минздрав страны.

По данным ведомства, 80-летний мужчина умер от пневмонии, однако данных о том, был ли он заражен коронавирусом, нет. Сообщается лишь, что после того, как мужчина сошел с судна, он лечился в больнице.

Двое других пассажиров лайнера погибли от коронавируса 20 февраля — ими оказались 87-летний мужчина и 84-летняя женщина.

Diamond Princess стоит на карантине в порту Йокогамы с 4 февраля. О том, что на лайнере распространяется новый коронавирус, стало известно после того, как его диагностировали у одного из пассажиров, сошедшего с борта в Гонконге.

Всего на судне находилось около 3,7 тыс. человек. 19 февраля власти Японии разрешили сойти на берег тем, кто не заразился, и в тот день лайнер покинули 500 пассажиров. Из восьми россиян, которых с него доставили на карантин в Казань, заразились трое, сообщала вице-премьер Татьяна Голикова. Всего, по данным NHK, новый коронавирус диагностировали у 634 пассажиров и членов экипажа Diamond Princess.