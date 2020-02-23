В Кремле сообщили о ходе согласования саммита по Сирии

Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон и Владимир Путин (Фото: Charles Platiau / ТАСС)

Даты проведения саммита по Сирии с участием России, Турции, Германии и Франции находятся на стадии согласования. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает «Вести.ru».

По его словам, саммит может пройти, «когда удастся согласовать графики» четырех его участников. При этом Песков отметил, что президент Владимир Путин «является сторонником» проведения встречи.

Провести международный саммит по Сирии предложили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с Путиным 20 февраля. Меркель и Макрон выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб и сообщили о готовности оказать гуманитарную помощь жителям региона.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, встреча лидеров четверки намечена на 5 марта и должна пройти в Стамбуле. При этом турецкий лидер отметил, что Путин пока не сообщил о готовности приехать на саммит.