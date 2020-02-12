Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 63,95 (+0,18) Quote, 11 фев, 12:39
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 69,77 (-0,05) Quote, 11 фев, 12:39
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 174 Общество, 04:40 СМИ узнали о разработке в России оружия для перехвата гиперзвуковых ракет Политика, 04:34 США обвинили Huawei в скрытом доступе к мобильным сетям по всему миру Технологии и медиа, 04:32 В США заявили о незаинтересованности Китая в контроле над вооружениями Политика, 04:20 Трамп анонсировал перестановки сотрудников в Белом доме Политика, 03:51 Минобороны Украины подсчитало потери бронетехники в Донбассе Политика, 03:28 США допустили обвинение создателю Blackwater во лжи по «российскому делу» Политика, 03:19 Социологи назвали Трампа и Путина самыми известными политиками в мире Политика, 03:01 Число жертв коронавируса в провинции Хубэй возросло до 1068 человек Общество, 02:42 Четыре прокурора взяли самоотвод в деле экс-советника Трампа Стоуна Политика, 02:25 Минюст США обвинил пятерых граждан в нарушении антииранских санкций Политика, 02:22 Небензя понадеялся на учет позиции России в проекте резолюции по Ливии Политика, 02:02 В Германии число зараженных новым коронавирусом возросло до 16 человек Общество, 01:59 В Минпромторге сообщили об отсутствии дефицита медицинских масок в России Общество, 01:26
Политика ,  
0 

СМИ узнали о разработке в России оружия для перехвата гиперзвуковых ракет

Российские инженеры занимаются проектированием сверхдальнобойной ракеты воздушного базирования, которая способна будет перехватить высокоскоростные и маневрирующие цели. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в военно-промышленном комплексе.

По данным издания, к настоящему времени специалисты провели теоретические исследования по сверхдальнобойной ракете «воздух-воздух» с разделяющейся боевой частью. Решение о разработке для истребителей МиГ-31 и перспективного МиГ-41 ракетного комплекса дальнего перехвата (МФРК ДП), обладающего способностью поражать гиперзвуковые боеприпасы, приняло Минобороны России.

Источники сообщили «Известиям», что сейчас определяются характеристики и состав комплекса, а одним из наиболее вероятных кандидатов на роль головного блока является авиационная ракета средней дальности К-77М.

Трамп обвинил Обаму в появлении у России гиперзвуковых ракет
Политика

По данным газеты, тяжелый скоростной боеприпас воздушного базирования будет доставлять боевую часть с несколькими современными ракетами «воздух-воздух» на расстояние в несколько сотен километров. Впоследствии ракеты будут отделяться от носителя и смогут не только искать цель, но и атаковать ее на большой дальности.

Наиболее эффективным использование комплекса будет при действиях самолета в составе единого информационного пространства. Воздушные цели, крылатые или гиперзвуковые ракеты смогут искать наземные радары, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения или системы предупреждения о нападении. Истребителю нужно будет выпустить сверхдальнобойную ракету в нужный район. Однако перехватчику не придется самому рисковать, вступая в воздушный бой, отмечает издание.

Путин заявил об опередившей другие страны в сфере вооружений России
Политика

О разработке новейшего гиперзвукового российского оружия, в том числе ракетных комплексов «Сармат» и «Авангард», крылатых ракет с ядерно-энергетическими установками, а также авиационного ракетного комплекса «Кинжал» впервые стало известно из послания Федеральному собранию в марте 2018 года президента России Владимира Путина.

В мае 2019 года российский президент заявил о том, что средства защиты от гиперзвукового оружия должны появиться у России раньше, чем такое оружие появится у других государств.

Теги: Минобороны России, гиперзвуковая ракета
Материалы по теме
Пентагон анонсировал испытания четырех гиперзвуковых ракет до конца года
Общество
Пентагон начал разработку средств перехвата гиперзвукового оружия
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter