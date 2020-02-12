СМИ узнали о разработке в России оружия для перехвата гиперзвуковых ракет

Российские инженеры занимаются проектированием сверхдальнобойной ракеты воздушного базирования, которая способна будет перехватить высокоскоростные и маневрирующие цели. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в военно-промышленном комплексе.

По данным издания, к настоящему времени специалисты провели теоретические исследования по сверхдальнобойной ракете «воздух-воздух» с разделяющейся боевой частью. Решение о разработке для истребителей МиГ-31 и перспективного МиГ-41 ракетного комплекса дальнего перехвата (МФРК ДП), обладающего способностью поражать гиперзвуковые боеприпасы, приняло Минобороны России.

Источники сообщили «Известиям», что сейчас определяются характеристики и состав комплекса, а одним из наиболее вероятных кандидатов на роль головного блока является авиационная ракета средней дальности К-77М.

По данным газеты, тяжелый скоростной боеприпас воздушного базирования будет доставлять боевую часть с несколькими современными ракетами «воздух-воздух» на расстояние в несколько сотен километров. Впоследствии ракеты будут отделяться от носителя и смогут не только искать цель, но и атаковать ее на большой дальности.