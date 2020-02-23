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В Госдуме назвали цели учений США по отражению ядерной атаки России

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что учения США по отражению ядерного удара России по объекту НАТО имеет две цели. Об этом он сообщил в эфире Национальной службы новостей (НСН).

По его словам, первой из них является привыкание населения к такому сценарию решения конфликта, как нанесение ядерного удара Россией и блоком НАТО.

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Во-вторых, Вашингтон пытается запугать европейцев и оправдать нахождение своих военных баз на территории стран Европы в качестве гарантов безопасности и защитников на случай ядерного удара со стороны России, отметил Шерин.

Пентагон сообщал, что в США прошли военные учения, по сценарию которых Россия использует ядерное оружие малой мощности против объекта НАТО в Европе. В ходе маневров военные сымитировали ответный ядерный удар.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США «затевают крайне опасную игру», проводя подобные учения. Он отметил, что Россия осуждает такие действия, так как они показывают готовность Вашингтона двигаться в сторону дальнейшего снижения порога применения ядерного оружия.

Теги: Госдума, США, учения
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