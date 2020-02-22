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В Совфеде оценили проведенные США учения по отражению ядерной атаки

Российские сенаторы прокомментировали РБК прошедшие учения США с имитацией ответного ядерного удара по России. Ранее представитель Пентагона заявил, что США провели учения, по сценарию которых Москва «решила» нанести ядерный удар по расположенному на территории НАТО объекту.

В умении блефовать и имитировать США нет равных, уверена член комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди. «В то время как весь мир изучает уроки Ялтинской конференции, которая проходила во имя мира и продемонстрировала умение договариваться, США имитируют войну с Россией. Совершенно очевидно, что сегодня необходима эволюция американского мышления, причем не только на российском направлении. Мир стремительно развивается, и только политики, которые умеют договариваться во имя мира, смогут оставаться востребованными своими народами», — сообщила сенатор.

По словам члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, американцы повели себя как «больные люди». В то же самое время сенатор уверен, что благодаря перевооружению России не страшны агрессии со стороны любых государств.

МИД осудил «опасную игру» США из-за имитации ядерного ответа России
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«Я удивлен, честно говоря, очень, что они такое делают и еще и заявляют об этом. Хотя с другой стороны, судя по их нынешнему состоянию и нынешним действиям, чему тут удивляться? У них, наверное, все в ряду подобных действий. В обороноспособности действуют другие механизмы, и мы их уже выработали. Они заключаются в перевооружении страны, у нас действительно появились новые виды вооружений, которые могут предупредить любую агрессию со стороны любого государства в отношении России», — заявил Цеков.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о том, что МИД осуждает такого рода действия со стороны США. Дипломат отметил, что Россия допускает использование ядерного оружия только при нападении на нее с применением оружия массового уничтожения или при агрессии, которая ставит под угрозу существование государства.

Теги: новости РБК, политика, мир, Россия, США
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