В Совфеде оценили проведенные США учения по отражению ядерной атаки

Российские сенаторы прокомментировали РБК прошедшие учения США с имитацией ответного ядерного удара по России. Ранее представитель Пентагона заявил, что США провели учения, по сценарию которых Москва «решила» нанести ядерный удар по расположенному на территории НАТО объекту.

В умении блефовать и имитировать США нет равных, уверена член комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди. «В то время как весь мир изучает уроки Ялтинской конференции, которая проходила во имя мира и продемонстрировала умение договариваться, США имитируют войну с Россией. Совершенно очевидно, что сегодня необходима эволюция американского мышления, причем не только на российском направлении. Мир стремительно развивается, и только политики, которые умеют договариваться во имя мира, смогут оставаться востребованными своими народами», — сообщила сенатор.



По словам члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, американцы повели себя как «больные люди». В то же самое время сенатор уверен, что благодаря перевооружению России не страшны агрессии со стороны любых государств.