МИД осудил «опасную игру» США из-за имитации ядерного ответа России

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США «затевают крайне опасную игру», проводя учения с имитацией ответного ядерного удара по территории России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Мы осуждаем такого рода действия, поскольку, во-первых, они явно демонстрируют готовность Вашингтона идти по пути конфронтации и двигаться в направлении дальнейшего снижения порога применения ядерного оружия», — отметил Рябков. Дипломат указал, что Россия допускает использование ядерного оружия только при нападении на нее с применением оружия массового уничтожения или при агрессии, которая ставит под угрозу существование государства. Никаких других вариантов использования Россией ядерного оружия нет, сообщил Рябков.

«Поэтому мы вновь обращаем внимание американских коллег на необходимость расставить точки над i в их собственном военном планировании», — сказал дипломат.

Ранее представитель Пентагона сообщил, что США провели учения, по сценарию которых Россия «решила» нанести ядерный удар по расположенному на территории НАТО объекта. Как сообщает Defense One, речь идет об учениях, которые прошли 20 февраля на базе Стратегического командования ВС США в Небраске. В сообщении уточнялось, что в ходе учений американские военные «сымитировали ответные действия с использованием ядерного оружия».