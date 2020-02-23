ЕС потребовал от Израиля отказаться от планов в Восточном Иерусалиме

Евросоюз потребовал от Израиля пересмотреть планы по строительству поселений в Восточном Иерусалиме, где проживают палестинцы. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, сообщается на сайте союза.

«Поселения являются незаконными в соответствии с международным правом», — сказал он.

По его словам, ЕС не признает изменений израильско-палестинских границ после 1967 года, кроме тех, которые согласовали обе стороны. Боррель заявил, что строительство поселений в районах Гиват-Хаматос и Хар-Хома в Восточном Иерусалиме было бы «глубоко вредным» для решения конфликта между Израилем и Палестиной.

Он напомнил, что ЕС неоднократно указывал, что подобные шаги могут привести к сокращению географической и территориальной близости Иерусалима и Вифлеема, изолировать палестинские общины, которые живут в этих районах, а также поставить под угрозу жизнеспособность решения о создании двух государств, с Иерусалимом в качестве столицы обоих стран.