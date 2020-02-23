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Политика ,  
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ЕС потребовал от Израиля отказаться от планов в Восточном Иерусалиме

Евросоюз потребовал от Израиля пересмотреть планы по строительству поселений в Восточном Иерусалиме, где проживают палестинцы. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, сообщается на сайте союза.

«Поселения являются незаконными в соответствии с международным правом», — сказал он.

По его словам, ЕС не признает изменений израильско-палестинских границ после 1967 года, кроме тех, которые согласовали обе стороны. Боррель заявил, что строительство поселений в районах Гиват-Хаматос и Хар-Хома в Восточном Иерусалиме было бы «глубоко вредным» для решения конфликта между Израилем и Палестиной.

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Он напомнил, что ЕС неоднократно указывал, что подобные шаги могут привести к сокращению географической и территориальной близости Иерусалима и Вифлеема, изолировать палестинские общины, которые живут в этих районах, а также поставить под угрозу жизнеспособность решения о создании двух государств, с Иерусалимом в качестве столицы обоих стран.

В конце января президент США Дональд Трамп представил план урегулирования палестино-израильского конфликта, которую назвали «сделкой века». Она предполагает, что столицей Израиля будет Иерусалим, а Палестина может иметь столицу в Восточном Иерусалиме за пределами исторического города. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что этот план не учитывает резолюции Совета Безопасности и Генассамблеи ООН. По его словам, игнорирование этих документов вряд ли будет способствовать урегулированию конфликта.

Теги: Евросоюз, Израиль, Палестина
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