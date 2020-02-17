Лавров назвал «сделку века» попыткой решить конфликт «одним махом»

По словам российского министра, игнорирование резолюций ООН едва ли будет способствовать урегулированию застаревшего конфликта

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Предложенная Белым домом «сделка века» является попыткой «одним махом» решить один из самых застаревших конфликтов современности. Как сообщает департамент печати и информации МИД России, такую позицию глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров высказал в интервью итальянской газете Stampa.

По его словам, американские наработки предполагают решение всех ключевых проблем, но при этом игнорируют резолюции Совета безопасности и Генеральной ассамблеи ООН. «Такой подход едва ли будет способствовать выправлению ситуации», - заявил Лавров.

По его мнению, для реального продвижения к урегулированию необходимы как «подлинные усилия самих палестинцев и израильтян», так и максимально сбалансированное и непредвзятое международное сопровождение процесса.

Лавров отметил, что Россия поддерживает позицию Лиги арабских государств (ЛАГ), согласно которой необходимо провести многосторонние переговоры под международной эгидой. «Считаем, что данную роль мог бы взять на себя «квартет» международных посредников, являющийся единственно признанным СБ ООН механизмом сопровождения ближневосточного мирного процесса», - добавил он.

Политическую часть плана по урегулированию арабо-израильского конфликта (так называемую «сделку века» Белый дом представил 28 января. В соответствии с многостраничным документом речь идет о создании палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Также план предусматривает, что движение ХАМАС должно быть разоружено, а сектор Газа демилитаризован.

В поддержку плана выступили власти Израиля. Палестинский лидер Махмуд Аббас выступил против, назвав предложение «пощечиной века» и заявив, что не желает войти в историю политиком, «продавшим Иерусалим». Также с критикой документа выступили Иордания, Турция, Иран и Лига арабских государств.