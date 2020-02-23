Число погибших от нового коронавируса в Хубэе превысило 2,3 тыс. человек

Число погибших от нового коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло 2346 человек. За прошедшие сутки медики зарегистрировали 96 новых жертв, сообщается на сайте региональной комиссии по вопросам здравоохранения.

В провинции зарегистрировали 630 новых случаев заражения, из которых 541 выявили в городе Ухань — эпицентре коронавируса COVID-19. Таким образом число заболевших достигло 64 084 человек. Помимо этого 1742 пациента выписали из больницы.

Вспышка неизвестного ранее типа коронавируса возникла в Ухане в декабре 2019 года. Затем случаи заражения зафиксировали во всех регионах Китая, в США, Франции, Японии, Таиланде, Италии, Иране и других странах. По данным ВОЗ на 22 февраля, всего в мире новым коронавирусом заболели почти 77,8 тыс. человек, из которых более 76 тыс. в КНР.

Среди заболевших также трое россиян, которые находились на круизном лайнере Diamond Princess в Японии. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, заболевание проходит у них в легкой форме. Она отметила, что восемь россиян доставили домой бортом МЧС. Их поместят на двухнедельный карантин в Казани, как и специалистов, занимавшихся эвакуацией граждан. Голикова заявила, что остальные россияне, находившиеся на судне, отказались от перелета на борту МЧС.