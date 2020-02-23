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Вирус из Китая ,  
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Число погибших от нового коронавируса в Хубэе превысило 2,3 тыс. человек

Число погибших от нового коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло 2346 человек. За прошедшие сутки медики зарегистрировали 96 новых жертв, сообщается на сайте региональной комиссии по вопросам здравоохранения.

В провинции зарегистрировали 630 новых случаев заражения, из которых 541 выявили в городе Ухань — эпицентре коронавируса COVID-19. Таким образом число заболевших достигло 64 084 человек. Помимо этого 1742 пациента выписали из больницы.

Число заболевших коронавирусом за пределами Китая превысило 1,4 тыс.
Общество

Вспышка неизвестного ранее типа коронавируса возникла в Ухане в декабре 2019 года. Затем случаи заражения зафиксировали во всех регионах Китая, в США, Франции, Японии, Таиланде, Италии, Иране и других странах. По данным ВОЗ на 22 февраля, всего в мире новым коронавирусом заболели почти 77,8 тыс. человек, из которых более 76 тыс. в КНР.

Среди заболевших также трое россиян, которые находились на круизном лайнере Diamond Princess в Японии. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, заболевание проходит у них в легкой форме. Она отметила, что восемь россиян доставили домой бортом МЧС. Их поместят на двухнедельный карантин в Казани, как и специалистов, занимавшихся эвакуацией граждан. Голикова заявила, что остальные россияне, находившиеся на судне, отказались от перелета на борту МЧС.

Теги: Китай, коронавирус
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