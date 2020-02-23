Украина выбрала представителя страны для конкурса «Евровидение-2020»

Украинская группа Go-A победила в финале национального отбора и будет представлять Украину на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020». Трансляцию вел телеканал «UA: Первый».

https://www.instagram.com/p/B84il7xB9xY/

Участники коллектива получили максимальное количество баллов — 12. Помимо них за право участвовать в «Евровидении» боролись певицы KRUTЬ (Марина Круть) и Jerry Heil (Яна Шемаева), исполнители Khayat (Андрей Хайат) и David Axelrod, а также группа Tvorchi.

На «Евровидении» группа Go-A будет исполнять песню под названием «Соловей», отмечает Liga.net. Телеканал «24» сообщает, что, по словам участников коллектива, они пошли на риск, выбрав песню на украинском языке. Солистка Екатерина Павленко заявила, что их отговаривали от этого решения. «Мы считаем, что украинский язык должен звучать и теперь слово за вами», — сказала она.