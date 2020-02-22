У отпущенной с Diamond Princess жительницы Японии обнаружили коронавирус

Фото: Wataru Kojo / AFLO / Global Look Press

Жительница Японии в возрасте 60 лет, которая ранее покинула круизный лайнер Diamond Princess после прохождения карантина, оказалась заражена коронавирусом. Об этом сообщает японский телеканал NHK World со ссылкой на руководство префектуры Тотиги.

Неделю назад анализы женщины на коронавирус показали отрицательный результат. 19 февраля она вместе с другими здоровыми пассажирами покинула судно. После этого она еще раз сдала анализы, по результатам которых у нее обнаружили вирус.

Круизный лайнер Diamond Princess находился на карантине в порту японского города Йокогама с 4 по 19 февраля. Такие меры были введены после того, как коронавирус обнаружили у 80-летнего пассажира корабля. На лайнере находились около 3,7 тыс. человек. Во время двухнедельного карантина вирусом заразились более 600 пассажиров и членов экипажа.