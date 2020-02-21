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Матвиенко назвала «преступным» карантин на Diamond Princess в Японии

Круизный лайнер Diamond Princess (Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Global Look Press)

Введение карантина на лайнере Diamond Princess, на котором у одного пассажира обнаружили коронавирус, — это преступное действие, здоровых людей нужно было эвакуировать. Об этом заявила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

«Вместо того чтобы эвакуировать здоровых людей, разместить в какой-то определенный режим на время, а больных забрать для лечения, они держали там людей, пока не заболело полпарохода, вот это преступное действие», — сказала она. Матвиенко указала на то, что власть должна уметь действовать ответственно, когда это необходимо.

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Круизный лайнер Diamond Princess поставили на карантин в порту японского города Йокогама 4 февраля, после того как стало известно, что у 80-летнего пассажира, сошедшего ранее в Гонконге, выявили коронавирус. На судне находились около 3,7 тыс. человек. Коронавирус за время карантина диагностировали более чем у 600 человек, в том числе у россиян.

Карантин окончился 19 февраля. Лайнер в этот день покинули первые 500 человек, у которых были отрицательные анализы на коронавирус. Всех здоровых пассажиров лайнера планировали эвакуировать к 21 февраля.

Теги: Валентина Матвиенко, карантин, коронавирус, Япония, круизный лайнер
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