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Война в Сирии ,  
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Турция заявила о гибели своего военнослужащего в Идлибе

Турецкий солдат погиб в Идлибе в результате атаки правительственных сил Сирии. Об этом сообщается в официальном аккаунте в Twitter турецкого региона Газиантеп. Военнослужащий погиб «в результате взрыва бомб» в районе Идлиб.

20 февраля Минобороны Турции сообщило, что в результате авиаударов погибли двое турецких военных, еще пятеро получили ранения. Позже в Анкаре заявили, что удар нанесли сирийские силы.

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Сирийская оппозиция, поддерживаемая Турцией, начала наступление в Идлибе 20 февраля. Силам Турции удалось прорвать оборону сирийской правительственной армии в районах Кминаса и Найраба в результате артиллерийских ударов. После этого российские Су-24 нанесли удар по позициям террористов, что позволило сирийским военным отбить атаки боевиков.

Теги: Идлиб, Сирия, Турция
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