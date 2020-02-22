Более 20 человек сошли c Diamond Princess без проверки на коронавирус

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Как минимум 23 пассажира круизного лайнера Diamond Princess сошли на берег после двухнедельного карантина без проверки на коронавирус. Об этом заявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като, передает японский телеканал NHK World.

По словам министра, среди этих 23 человек четверо иностранцев, а остальные — граждане Японии. Они покинули лайнер в среду и четверг на этой неделе. Кацунобу Като принес извинения за случившееся и отметил, что его ведомство будет работать над тем, чтобы подобное больше не повторилось. Он также добавил, что министерство связалось с этими людьми, попросив их пройти проверку.

Круизный лайнер Diamond Princess поставили на карантин в порту японского города Йокогама 4 февраля после того, как у 80-летнего пассажира, ранее сошедшего на берег в Гонконге, обнаружили коронавирус. На судне находились около 3,7 тыс. человек. Во время двухнедельного карантина вирусом заразились более 600 пассажиров и членов экипажа. 19 февраля судно начали покидать те, у кого анализы на коронавирус показали отрицательный результат.