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СК изъял документы в газоснабжающей компании после взрыва в доме в Азове

Фото: МЧС РФ

Следователи совместно с криминалистами следственного управления изъяли техническую документацию в газоснабжающей организации в рамках уголовного дела, возбужденного по факту гибели людей при взрыве бытового газа в одной из квартир в городе Азове. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по Ростовской области.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы случившегося.

Власти распорядились помочь пострадавшим при взрыве газа в Азове
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Ранее следователи завели уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности). Для дальнейшего расследования дело передали в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Ростовской области.

Хлопок газа произошел утром 22 февраля в одной из квартир на третьем этаже жилого дома по адресу пер. Павлова, дом 84/108. После взрыва начался пожар, площадь которого составила 60 кв. м. Из жилого дома эвакуировали 49 человек. Погибли женщина 1928 года рождения и мужчина 1950 года рождения. Еще одна женщина 1951 года была доставлена в медучреждение. В результате взрыва повредились межкомнатные перекрытия, обрушения конструкций нет.

При взрыве газа в жилом доме в Азове погибли два человека
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил Минздраву и другим ведомствам оказать пострадавшим необходимую медицинскую и психологическую помощь, а также меры социальной поддержки. Ход ликвидации последствий ЧС глава региона взял под свой контроль.

Теги: Ростовская область, Азов, взрыв газа
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СК завел дело после гибели людей при взрыве газа в Ростовской области
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Власти распорядились помочь пострадавшим при взрыве газа в Азове
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