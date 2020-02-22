Власти распорядились помочь пострадавшим при взрыве газа в Азове

Фото: ГУ МЧС / ТАСС

Пострадавшим при взрыве бытового газа в городе Азов должна быть оказана необходимая медицинская и психологическая помощь, а также меры социальной поддержки, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Об этом сообщается на официальном портале правительства региона.

Губернатор отметил, что уже дал соответствующие поручения Минздраву и другим ведомствам. Он добавил, что взял под свой контроль ход ликвидации последствий ЧС, а на место происшествия выехали руководители нескольких региональных ведомств.

Утром 22 февраля в одной из квартир на третьем этаже жилого дома по адресу: пер. Павлова, д. 84/108, произошел хлопок бытового газа. После взрыва вспыхнул пожар, охвативший площадь 60 кв. м. По предварительным данным, два человека погибли и еще один пострадал. Также из дома эвакуировали 49 человек. Им предложили остановиться в пункте временного размещения, развернутого на базе одной из азовских гостиниц.

После происшествия следователи завели уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

