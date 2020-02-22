При взрыве газа в жилом доме в Азове погибли два человека

Два человека погибли и один госпитализирован в результате хлопка бытового газа и последующего пожара в многоэтажном доме в Азове. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МЧС России

ЧП произошло на третьем этаже трехэтажного многоквартирного дома 1984 года постройки. По данным спасателей, в результате произошел пожар на площади 60 кв. м, повреждены межкомнатные перекрытия, обрушения конструкций нет.

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