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Общество ,  
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СК завел дело после гибели людей при взрыве газа в Ростовской области

Следователи завели уголовное дело после взрыва бытового газа в городе Азов Ростовской области, в результате чего погибли два человека и еще один пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления СК по Ростовской области.

Дело завели по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

Власти сообщили детали о погибших при взрыве газа в жилом доме в Азове
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По информации пресс-службы ГУ МЧС по региону, спасатели получили информацию о случившемся 22 февраля в 10:55. Установлено, что в одной из квартир на третьем этаже жилого дома по адресу: пер. Павлова, д. 84/108, произошел хлопок бытового газа. После взрыва начался пожар, площадь которого составила 60 кв. м. Из жилого дома эвакуировали 49 человек. Пожар ликвидировали в 12:26.

В пресс-службе МЧС России сообщили РБК, что в результате случившегося были повреждены межкомнатные перекрытия, обрушения конструкций нет.

Теги: Ростовская область, Азов, взрыв газа, Следственный комитет, уголовное дело
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При взрыве газа в жилом доме в Азове погибли два человека
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