Шойгу обсудил ситуацию в Идлибе с главой Минобороны Турции

Глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил в телефонном разговоре с турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию в идлибской зоне деэскалации, сообщает ТАСС со ссылкой на российское Министерство обороны.

Ранее ситуацию в Идлибе обсудили в телефонном разговоре президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. В Кремле рассказали, что в ходе беседы Путин «выразил серьезную обеспокоенность продолжающимися агрессивными действиями экстремистских группировок». Он также подчеркнул необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии. Кроме того, президенты договорились об активизации межведомственных консультаций по ситуации в Идлибе.

Эрдоган охарактеризовал ситуацию в Идлибе словом «война» Политика

В последние месяцы ситуация в Идлибе обострилась. Турция и сирийская оппозиция обвиняют Россию и режим Башара Асада в нанесении ударов по местным жителям. В свою очередь Москва и Дамаск сообщают о регулярных обстрелах со стороны вооруженной оппозиции и протурецких боевиков.

20 февраля силы сирийской оппозиции, поддерживаемые Турцией, начали наступление в Идлибе. Армия Турции нанесла артиллерийские удары по позициям правительственных войск Сирии, в результате чего была прорвана оборона сирийской армии в районах Кминаса и Найраба. В свою очередь российские Воздушно-космические силы нанесли удар по позициям террористов, что помогло сирийским военным отбить атаки боевиков.