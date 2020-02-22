Власти сообщили детали о погибших при взрыве газа в жилом доме в Азове

Фото: МЧС РФ

Хлопок газа в многоэтажном доме в Азове произошел в квартире одного из двух погибших при взрыве. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ращупкин, передает ТАСС.

Из-за ЧП погибли два человека — 71-летний и 92-летний жильцы дома, уточнил глава администрации. По его словам, взрыв произошел в квартире человека, которому 71 год.

Кроме того, Ращупкин отметил, что дом «поврежден несильно» и несущие конструкции не разрушились. Жильцы пока не хотят возвращаться в дом, и их эвакуируют в муниципальную гостиницу «Солнечная», уточнил глава администрации.

Взрыв в трехэтажном многоквартирном доме в Азове произошел ранее 22 февраля. По данным МЧС, площадь пожара из-за хлопка газа составила 60 кв. м, обрушений конструкций не было.

