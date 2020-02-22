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Вирус из Китая ,  
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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 22 февраля

Число зараженных новым коронавирусом превысило 76 тыс. человек, более 2,3 тыс. погибли. Главное — в материале РБК
Фото: Vincent Yu / AP

Погибшие и пострадавшие

  • По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксированы 75 891 подтвержденных случаев заболевания. С учетом новых случаев заражения число инфицированных во всех странах, по оценке SCMP, составляет 77 767 человек.

  • По данным ВОЗ, всего были заражены 76 769 человек (из них в материковом Китае — 75 569, умерли 2239 заболевших). За пределами материкового Китая в 26 странах по всему миру зафиксированы 1200 подтвержденных случая заражения (восемь случаев летального исхода).

  • Умерли 2360 человек.

Ситуация в России

  • На пассажирском поезде, который шел через Брянскую область, у одной пассажирки, гражданки Китая, заподозрили коронавирусную инфекцию. Ее госпитализировали, попутчиков женщины осматривают.

  • В Москве власти выписали порядка 2,5 тыс. постановлений о двухнедельной изоляции по месту жительства или пребывания в отношении недавно прибывших из Китая. Контролировать соблюдение режима будут с помощью городской системы распознавания лиц.

  • Россия ежедневно теряет 1 млрд руб. из-за падения товарооборота в связи с коронавирусом, сообщил министр финансов Антон Силуанов, сославшись на данные Федеральной таможенной службы. Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к главе правительства страны Михаилу Мишустину с просьбой о возмещении российскому турбизнесу прямых убытков, их оценивают по меньшей мере в 600 млн руб.

  • В Екатеринбурге Роспотребнадзор через суд добился принудительной госпитализации четырехлетней девочки, которая с родителями вернулась с китайского острова Хайнань. У нее обнаружили ОРВИ, однако родители отказывались от госпитализации и не давали взять у нее анализы.

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Ситуация в других странах

  • Международная ассоциация воздушного транспорта прогнозирует, что из-за вируса авиационный трафик снизится на 4,7%, а общий пассажиропоток сократится впервые со времен финансового кризиса 2008 года.

  • Президент Украины Владимир Зеленский назвал организаторов беспорядков под Полтавой, куда привезли на карантин эвакуированных из Китая, «известными вирусологами мира в спортивных костюмах». «Ранее они уже были замечены как аграрии, выступающие против рынка земли», — уточнил он.

  • Клинические испытания вакцины от нового коронавируса начнутся в Китае не раньше апреля, сейчас ее испытывают на животных.

  • На территории Евросоюза — в Италии — зафиксировали второй случай смерти от коронавируса. Мужчина 78 лет по имени Андриано Тревизан скончался в больнице в пятницу вечером. Ранее в середине февраля во Франции скончался турист из Китая.



    Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК

Авторы: Юлия Сапронова, Кристина Астафурова
Теги: Китай, коронавирус, последние новости, главные новости
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