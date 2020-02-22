В Китае уточнили инкубационный период заражения коронавирусом

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Человек может заразиться новым коронавирусом от другого зараженного еще до того, как у последнего проявились первые симптомы заболевания. Об этом сообщила научный сотрудник китайского чрезвычайного центра по контролю за заболеваниями Сян Ницзюань, передает Sina.

По ее словам, заражение может произойти еще за два дня до появления симптомов. Сян Ницзюань отметила, что из-за этого китайские власти изменили определение «близкого контакта» с больным, включив в него тех, кто общался с больным в течение двух дней перед появлением первых признаков коронавируса. Ранее врачи наблюдали лишь за теми, кто контактировал с больными после первых симптомов, отметила она.

По данным властей Китая, всего в мире зарегистрировали около 76, 8 тыс. случаев заболевания. От вируса погибли 2360 человек.