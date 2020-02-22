Посольство отреагировало на обвинения США в кибератаках в Грузии

Американские дипломаты выдвигают в адрес России бездоказательные обвинения и «все чаще прибегают к методам бульварных журналистов». Об этом говорится на странице посольства России в США в Facebook в связи с обвинениями якобы в кибератаках в октябре 2019 года, о которых сообщила Грузия.

Государственный департамент США также заявил о причастности к атакам на Грузию подразделения ГРУ и пообещал предложить грузинской стороне помощь. Американский госсекретарь Майк Помпео, в свою очередь, призвал Москву прекратить кибератаки на Грузию и другие страны.

«Прискорбно, что в США все реже вспоминают о том, что есть нормы международного права, в соответствии с которыми обвинения в адрес суверенных государств необходимо сопровождать доказательствами», — говорится в сообщении российского посольства в США. Дипломаты отметили, что для американских коллег, «когда-то славившихся высоким профессионализмом», главным стало «запустить сенсацию».

В посольстве сообщили о готовности России вести экспертный диалог, в том числе об информационной безопасности, и посетовали на то, что профессиональную дипломатию американские коллеги подменяют «мегафонной».