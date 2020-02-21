МИД России назвало спланированным вбросом обвинения Грузии в кибератаках

В министерстве иностранных дел России назвали «информационным вбросом» обвинения Тбилиси в кибератаках на сайты органов власти, СМИ и частных компаний осенью 2019 года. Об этом говорится в комментарии дипведомства.

»Бездоказательность и политическая мотивированность явно срежиссированного информационного вброса очевидна», — заявили в МИДе.

В МИДе сообщили, что никаких доказательств причастности российских официальных структур к вредоносной деятельности в Грузии нет. При этом в министерстве отметили, что на срежиссированность и пропагандистский характер обвинений указывают синхронность выступлений властей Грузии, США и Великобритании спустя 4 месяца после инцидента.

«Все обвинения вновь выстраиваются в духе пресловутого «highly likely», — констатирует российский МИД.