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Политика ,  
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МИД России назвало спланированным вбросом обвинения Грузии в кибератаках

В министерстве иностранных дел России назвали «информационным вбросом» обвинения Тбилиси в кибератаках на сайты органов власти, СМИ и частных компаний осенью 2019 года. Об этом говорится в комментарии дипведомства.

»Бездоказательность и политическая мотивированность явно срежиссированного информационного вброса очевидна», — заявили в МИДе.

В МИДе сообщили, что никаких доказательств причастности российских официальных структур к вредоносной деятельности в Грузии нет. При этом в министерстве отметили, что на срежиссированность и пропагандистский характер обвинений указывают синхронность выступлений властей Грузии, США и Великобритании спустя 4 месяца после инцидента.

«Все обвинения вновь выстраиваются в духе пресловутого «highly likely», — констатирует российский МИД.

Грузия обвинила ГРУ в подрывающей ее национальную безопасность кибератаке
Политика

Ранее 20 февраля иностранное ведомство Грузии заявило, что кибератака 28 октября 2019 года была спланирована и реализована Главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ) и является посягательством на суверенитет страны.

К обвинениям присоединился министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, назвавший действия России неприемлемыми. Рааб заявил, что расследованием кибератаки занимались британские эксперты, которые пришли к выводу, что ответственность Москвы за инцидент «в наивысшей степени вероятна».

Заявления Тбилиси поддержал и Госдепартамент США. его глава Майк Помпео призвал российские власти прекратить кибератаки на Грузию и другие страны.

Теги: Россия, Грузия, кибератака
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Грузия обвинила ГРУ в подрывающей ее национальную безопасность кибератаке
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