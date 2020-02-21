Лукашенко заявил о прояснившейся позиции Минска по нефти и газу из России

Александр Лукашенко и Владимиром Семашко (Фото: president.gov.by)

Позиция Белоруссии по поставкам и ценам за российские нефть и газ прояснилась. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с послом Белоруссии в России Владимиром Семашко, передает БелТА.

«Позиция наша по нефти и по поставкам природного газа из России, по ценам абсолютно прояснилась. И в этом направлении мы должны работать», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что работа по данным вопросам «ложится на плечи» Семашко вне зависимости от приезда министров.

Лукашенко отметил в разговоре с послом, что при нынешних условиях на энергетическом рынке российский газ для Белоруссии должен стоить около $90 за 1 тыс. куб. м — в 2019 году стоимость составляла $127.