Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 64,3 (+0,56) Quote, 13:00
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 69,42 (+0,65) Quote, 13:00
Где проводят время и из-за чего переживают русские стартаперы в Долине Pro, 18:02 Пригожин заявил о планах Валерии создать политическую партию Политика, 18:00 Рекордная серия Кучерова, засуха Овечкина и Ковальчука. Итоги недели НХЛ Спорт, 17:49 Английский клуб отказался отпустить своего футболиста в «Локомотив» Спорт, 17:46 СМИ сообщили о случае повторного заражения коронавирусом в Китае Общество, 17:43 Эрдоган охарактеризовал ситуацию в Идлибе словом «война» Политика, 17:37 Путин проинформировал Совбез об итогах разговора с Лукашенко Бизнес, 17:27 Fidelity International инвестировала $14 млн в гонконгскую крипитобиржу Крипто, 17:17 Лукашенко заявил о прояснившейся позиции Минска по нефти и газу из России Политика, 17:14 «Победа» отменит несколько рейсов из-за задержек поставок Boeing 737 MAX Бизнес, 17:13 «Рубин» сообщил результаты обследования травмированного Дмитрия Тарасова Спорт, 17:09 Просто спросите эксперта: экологичное производство Pro, 17:06 В Омске мать стоявшего на гречке ребенка приговорили к 1,5 года колонии Общество, 17:00 В Болгарии назвали обвиняемых в покушении на местного бизнесмена россиян Общество, 16:36
Политика ,  
0 

Лукашенко заявил о прояснившейся позиции Минска по нефти и газу из России

Александр Лукашенко и Владимиром Семашко (Фото: president.gov.by)

Позиция Белоруссии по поставкам и ценам за российские нефть и газ прояснилась. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с послом Белоруссии в России Владимиром Семашко, передает БелТА.

«Позиция наша по нефти и по поставкам природного газа из России, по ценам абсолютно прояснилась. И в этом направлении мы должны работать», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что работа по данным вопросам «ложится на плечи» Семашко вне зависимости от приезда министров.

Кремль исключил навязывание компаниям условий по нефти для Белоруссии
Бизнес

Лукашенко отметил в разговоре с послом, что при нынешних условиях на энергетическом рынке российский газ для Белоруссии должен стоить около $90 за 1 тыс. куб. м — в 2019 году стоимость составляла $127.

Белорусский лидер также оценил потери страны от налогового маневра в 2020 году в $420–430 млн при объемах поставки нефти из России в 24 млн т каждый год.

Ранее Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин в разговоре с ним предложил выплатить Минску компенсацию в размере до $300 млн за потери из-за налогового маневра. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что «не может быть и речи» о том, чтобы кто-то навязывал компаниям России невыгодные условия поставки нефти Минску.

Теги: Александр Лукашенко, нефть, Россия, Белоруссия
Материалы по теме
Лукашенко назвал справедливую цену на российский газ для Белоруссии
Бизнес
Лукашенко заявил о предложении Путина выплатить компенсацию до $300 млн
Политика
Лукашенко после разговора с Путиным поручил достичь соглашения по нефти
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter