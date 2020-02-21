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Поправки в Конституцию ,  
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На вокзалах и в ТЦ появятся разъясняющие поправки в Конституцию волонтеры

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Волонтеры на вокзалах, в аэропортах и торговых центрах будут разъяснять гражданам суть поправок в Конституцию. Такое соглашение с Ассоциацией волонтерских центров подписала председатель ЦИК Элла Памфилова, сообщает «РИА Новости».

В течение двух недель до дня голосования по поправкам активисты будут рассказывать о сути предлагаемых изменений и процедуре общероссийского голосования. «Для этого планируется создать несколько тысяч информационных точек в торговых центрах, аэропортах, железнодорожных и автовокзалах, парках и других местах массового скопления людей», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Центризбиркома.

Всего для этой цели планируется отобрать 100 тыс. добровольцев по всей России. Они должны будут пройти курс обучения.

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Президент России Владимир Путин выступил с инициативой внести поправки в Конституцию 15 января в ходе своего послания Федеральному собранию. В частности, он предложил закрепить в основном законе роль и статус Госсовета, наделить Госдуму полномочиями утверждать кандидатуру премьер-министра, а также запретить министрам, депутатам, сенаторам и судьям иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране. Кроме того, предлагается закрепить в основном законе обязательную регулярную индексацию пенсий, пособий и иных социальных выплат, а также и зафиксировать МРОТ на уровне не ниже прожиточного минимума.

Ранее источники РБК сообщили, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию планируют провести в будний день, который объявят выходным. В качестве основного варианта, по их словам, рассматривается 22 апреля. Путин говорил, что поддерживает идею провести голосование в будний день, сделав его выходным.

Также стало известно, что ЦИК подготовил постановление о создании дополнительных участков в день голосования для россиян, которые будут находиться на рабочем месте. По словам зампреда Центризбиркома Николая Булаева, запись на такой участок будет осуществляться через систему «мобильный избиратель».

Теги: волонтеры, Конституция, Элла Памфилова
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