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Политика ,  
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В России прокурор запросил 9 лет колонии для экс-министра обороны Украины

Анатолий Гриценко (Фото: Джавахадзе Зураб / ТАСС)

В Москве прокурор попросил Второй западный окружной военный суд приговорить экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко к девяти годам тюрьмы за призывы к терактам в России. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Прошу суд назначить наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима», — сказал он, попросив также запретить Гриценко четыре года после освобождения размещать обращения и другие материалы в Сети.

Судебный процесс проходит заочно, так как бывший чиновник находится на территории Украины.

Уголовные дела против Гриценко за «призыв к осуществлению террористической деятельности в России» завели в 2017 и 2018 годах. Следственный комитет пришел к выводу, что высокопоставленный украинский чиновник в публичных интервью призывал подрывать автомобили и железнодорожные поезда на территории России.

Весной 2019 года его объявили в международный розыск и арестовали заочно. В декабре того же года СК России передал дело Гриценко в суд.

Теги: прокуратура, экс-министр, Украина, тюремный срок
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