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СКР направил в суд дело украинского экс-министра обороны

Следственный комитет России направил в суд уголовное дело против экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко с обвинительным заключением. Об этом сообщается на сайте СК.

Дело против Гриценко возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в России с использованием средств массовой информации). Как утверждает СК, причастность экс-министра к преступлению подтверждается совокупностью собранных доказательств.

Политика
СК обвинил украинского экс-министра в призывах взрывать российские поезда

Уголовное дело в отношении Гриценко в России открыли после его выступления в эфире украинского телеканала в 2017 году. Тогда Гриценко, комментируя подрыв машины, в которой погиб командир спецназа главного управления разведки Минобороны Максим Шаповал, заявил, что на убийства украинцев надо отвечать подрывами автомобилей «в Таганроге или в Москве».

Летом 2018 года СК завел против экс-министра еще одно дело по той же статье из-за «призыва к осуществлению террористической деятельности в России путем подрыва железнодорожных поездов». Оно было отрыто из-за выступления Гриценко в телеэфире в 2014 году.

Бывшего министра объявили в международный розыск и заочно арестовали в апреле 2019 года. Как отмечает СК, Гриценко «продолжает скрываться» на Украине, откуда не может быть экстрадирован.

Теги: Анатолий Гриценко, уголовное дело, Украина, СК России
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