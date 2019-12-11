СКР направил в суд дело украинского экс-министра обороны

Следственный комитет России направил в суд уголовное дело против экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко с обвинительным заключением. Об этом сообщается на сайте СК.

Дело против Гриценко возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в России с использованием средств массовой информации). Как утверждает СК, причастность экс-министра к преступлению подтверждается совокупностью собранных доказательств.

Уголовное дело в отношении Гриценко в России открыли после его выступления в эфире украинского телеканала в 2017 году. Тогда Гриценко, комментируя подрыв машины, в которой погиб командир спецназа главного управления разведки Минобороны Максим Шаповал, заявил, что на убийства украинцев надо отвечать подрывами автомобилей «в Таганроге или в Москве».

Летом 2018 года СК завел против экс-министра еще одно дело по той же статье из-за «призыва к осуществлению террористической деятельности в России путем подрыва железнодорожных поездов». Оно было отрыто из-за выступления Гриценко в телеэфире в 2014 году.